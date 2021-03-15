Мхитарян рискует пропустить месяц из-за травмы

Полузащитник Генрих Мхитарян, выступающий в чемпионате Италии за столичную «Рому», угодил в клубный лазарет из-за повреждения. Об этом информирует Sky Sport.

32-летний футболист травмировался в домашнем поединке 1/8 финала Лиги Европы против донецкого «Шахтёра» (3:0). В воскресенье, 14-го марта, Генрих прошел медицинское обследование, по итогам которого у него было выявлено повреждение икроножной мышцы.

По данным источника, на полное восстановление Мхитаряну понадобится три-четыре недели.

В текущем сезоне Серии А хавбек провел 25 поединков, забил девять мячей и отдал восемь голевых передач.