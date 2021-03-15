Мартинес уверен в продлении контракта с «Интером»

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о возможном подписании нового трудового соглашения с итальянским грандом.

«Новый договор? Мы обсуждаем сделку. Сейчас клуб испытывает небольшие финансовые трудности, однако я уверен, что контракт будет подписан», - передает слова 23-летнего аргентинского футболиста Sky Sport Italia.

Действующий трудовой договор Мартинеса с миланским топ-клубом рассчитан до середины 2023-го года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Лаутаро провел 27 поединков, записав на свой счет 14 забитых мячей и пять результативных передач.