Мартинес уверен в продлении контракта с «Интером»

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15 Марта 2021, 08:32,
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Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о возможном подписании нового трудового соглашения с итальянским грандом.
«Новый договор? Мы обсуждаем сделку. Сейчас клуб испытывает небольшие финансовые трудности, однако я уверен, что контракт будет подписан», - передает слова 23-летнего аргентинского футболиста Sky Sport Italia.
Действующий трудовой договор Мартинеса с миланским топ-клубом рассчитан до середины 2023-го года.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Лаутаро провел 27 поединков, записав на свой счет 14 забитых мячей и пять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Лаутаро Мартинес