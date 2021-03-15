«Реал» нашёл замену Модричу

Мадридский «Реал» начал подыскивать альтернативу опытному хорватскому полузащитнику Луке Модричу, которому осенью исполнится 36 лет.

Как информирует Don Balon, в сферу интересов «королевского» клуба попал сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич, правами на которого владеет римский «Лацио». Руководство «сливочных» готово выделить на трансфер 26-летнего игрока порядка 70 миллионов евро. Наставник «Реала» Зинедин Зидан одобрил потенциальную сделку.

В текущем сезоне Серии А Сергей провел 23 встречи, отметившись пятью голами и восемью ассистами. Контракт хавбека с римским клубом истекает в 2024-м году.