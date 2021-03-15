Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Реал» нашёл замену Модричу

15 Марта 2021, 08:18,

Мадридский «Реал» начал подыскивать альтернативу опытному хорватскому полузащитнику Луке Модричу, которому осенью исполнится 36 лет.

Как информирует Don Balon, в сферу интересов «королевского» клуба попал сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич, правами на которого владеет римский «Лацио». Руководство «сливочных» готово выделить на трансфер 26-летнего игрока порядка 70 миллионов евро. Наставник «Реала» Зинедин Зидан одобрил потенциальную сделку.

В текущем сезоне Серии А Сергей провел 23 встречи, отметившись пятью голами и восемью ассистами. Контракт хавбека с римским клубом истекает в 2024-м году.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич, Сергей Милинкович-Савич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола