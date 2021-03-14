«Интер» дожал «Торино», «Рома» проиграла «Парме»

|
14 Марта 2021, 18:59,
|
|
Миланский «Интер» продолжает уверенно идти к победе в Серии А. В воскресном матче с неуступчивым «Торино» команда Антонио Конте смогла открыть счет лишь на 62-й минуте после пенальти Ромелу Лукаку. Антонио Санабрия быстро отыгрался, а «Интер» вырвал победу всего за 5 минут до финального свистка. Гол Лаутаро Мартинеса стал решающим - 2:0.
В параллельной игре «Рома» на выезде уступила «Парме» (0:2), пропустив по голу в начале каждого тайма.
Протокол игры
|Торино
|1:2
|Интер Милан
|62' Лукаку Ромелу (0:1)
|(1:1) Санабрия Антонио 70'
|85' Мартинес Лаутаро (1:2)
Сиригу Сальваторе • Иццо Армандо • Лянко Войнович • Бремер Глейсон • Войвода Мергим 89' ( Белотти Андреа ( 89') • Лукич Саша • Мандрагора Роландо • Базелли Даниэле 49' ( Линетти Кароль ( 49') • Мурру Никола 67' ( Дзадза Симоне ( 67') • Верди Симоне 67' ( Ансальди Кристиан ( 67') • Санабрия Антонио 89' ( Гояк Амер ( 89')
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Хакими Ашраф 89' ( Весино Матиас ( 89') • Барелла Николо • Брозович Марсело 81' ( Санчес Алексис ( 81') • Гальярдини Роберто 53' 56' ( Эриксен Кристиан ( 56') • Перишич Иван 56' ( Янг Эшли ( 56') • Лукаку Ромелу • Мартинес Лаутаро 89' ( Дармиан Маттео ( 89')
Запасные: Сенси Стефано • Паделли Даниэле • Пинамонти Андреа • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар
14 марта. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
Протокол игры
|(1:0) Михэйлэ Валентин 9'
|(2:0) Эрнани Азеведо 55'
Сепе Луиджи • Конти Андреа 82' ( Лорини Венсан ( 82') • Осорио Йордан • 23'Бани Маттиа • Пеццелла Джузеппе • Эрнани Азеведо 66' 72' ( Грасси Альберто ( 72' ) • 90'Бругман Гастон • Куртич Ясмин • Ман Деннис • Пелле Грациано 61' ( Зиркзее Джошуа ( 61') • Михэйлэ Валентин 82' ( Карамо Янн ( 82' ) 90'
Запасные: Загаритис Василиос • Брунетта Хуан • Зом Симон • Сиприен Вилан • Алвеш Бруну • Daan Dierckx • Коломби Симоне • Бузи Максим
Пау Лопес • Манчини Джанлука • Ибаньес Рожер • Кумбулла Мараш 59' ( Кристанте Бриан ( 59') • Перес Бруно 32' 60' ( Перес Карлес ( 60') • Пеллегрини Лоренцо 54' 79' ( Майораль Борха ( 79') • Вильяр Гонсало 79' ( Диавара Амаду ( 79') • Спинаццола Леонардо • Педро Родригес 60' ( Bryan Reynolds ( 60') • Эль-Шаарави Стефан • Джеко Эдин 69'
Запасные: Пасторе Хавьер • Фасио Федерико • Карсдорп Рик • Калафьори Рикардо • Сантон Давиде • Фузато Даниэл • Миранте Антонио
14 марта. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Рома, Торино, Парма
Торино таким макаром лишит серию а туринского дерби.
Очередной шок у пеналду: Интер выиграл, Лукаку забил... Хе-хе...