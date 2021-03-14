«Интер» дожал «Торино», «Рома» проиграла «Парме»

Миланский «Интер» продолжает уверенно идти к победе в Серии А. В воскресном матче с неуступчивым «Торино» команда Антонио Конте смогла открыть счет лишь на 62-й минуте после пенальти Ромелу Лукаку. Антонио Санабрия быстро отыгрался, а «Интер» вырвал победу всего за 5 минут до финального свистка. Гол Лаутаро Мартинеса стал решающим - 2:0.

В параллельной игре «Рома» на выезде уступила «Парме» (0:2), пропустив по голу в начале каждого тайма.