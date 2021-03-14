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«Интер» дожал «Торино», «Рома» проиграла «Парме»

14 Марта 2021, 18:59,

Миланский «Интер» продолжает уверенно идти к победе в Серии А. В воскресном матче с неуступчивым «Торино» команда Антонио Конте смогла открыть счет лишь на 62-й минуте после пенальти Ромелу Лукаку. Антонио Санабрия быстро отыгрался, а «Интер» вырвал победу всего за 5 минут до финального свистка. Гол Лаутаро Мартинеса стал решающим - 2:0.

В параллельной игре «Рома» на выезде уступила «Парме» (0:2), пропустив по голу в начале каждого тайма.

Протокол игры  
Торино 1:2 Интер Милан
    62' Лукаку Ромелу (0:1)
(1:1) Санабрия Антонио 70'    
    85' Мартинес Лаутаро (1:2)
Сиригу Сальваторе Иццо Армандо Лянко Войнович Бремер Глейсон Войвода Мергим   89' (Белотти Андреа (   89') Лукич Саша Мандрагора Роландо Базелли Даниэле   49' (Линетти Кароль (   49') Мурру Никола   67' (Дзадза Симоне (   67') Верди Симоне   67' (Ансальди Кристиан (   67') Санабрия Антонио   89' (Гояк Амер (   89')
Запасные: Бонаццоли Федерико Родригес Рикардо Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Буонджорно Алессандро Феригра Эрик Уйкани Самир
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Хакими Ашраф   89' (Весино Матиас (   89') Барелла Николо Брозович Марсело   81' (Санчес Алексис (   81') Гальярдини Роберто   53'   56' (Эриксен Кристиан (   56') Перишич Иван   56' (Янг Эшли (   56') Лукаку Ромелу Мартинес Лаутаро   89' (Дармиан Маттео (   89')
Запасные: Сенси Стефано Паделли Даниэле Пинамонти Андреа Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар
14 марта. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
Протокол игры  
Парма 2:0 Рома
(1:0) Михэйлэ Валентин 9'    
(2:0) Эрнани Азеведо 55'    
Сепе Луиджи Конти Андреа   82' (Лорини Венсан (   82') Осорио Йордан   23' Бани Маттиа Пеццелла Джузеппе Эрнани Азеведо   66'   72' (Грасси Альберто (   72'   90') Бругман Гастон Куртич Ясмин Ман Деннис Пелле Грациано   61' (Зиркзее Джошуа (   61') Михэйлэ Валентин   82' (Карамо Янн (   82'   90')
Запасные: Загаритис Василиос Брунетта Хуан Зом Симон Сиприен Вилан Алвеш Бруну Daan Dierckx Коломби Симоне Бузи Максим
Пау Лопес Манчини Джанлука Ибаньес Рожер Кумбулла Мараш   59' (Кристанте Бриан (   59') Перес Бруно   32'   60' (Перес Карлес (   60') Пеллегрини Лоренцо   54'   79' (Майораль Борха (   79') Вильяр Гонсало   79' (Диавара Амаду (   79') Спинаццола Леонардо Педро Родригес   60' (Bryan Reynolds (   60') Эль-Шаарави Стефан Джеко Эдин   69'
Запасные: Пасторе Хавьер Фасио Федерико Карсдорп Рик Калафьори Рикардо Сантон Давиде Фузато Даниэл Миранте Антонио
14 марта. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Рома, Торино, Парма
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Комментарии (2)
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0
beorn_n
14 Марта 2021, 19:20

Торино таким макаром лишит серию а туринского дерби.

0
Alex1972
14 Марта 2021, 19:04

Очередной шок у пеналду: Интер выиграл, Лукаку забил... Хе-хе...

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