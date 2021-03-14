​«Ювентус» может отпустить Роналду бесплатно

На страницах AS появилась новая информация о будущем Криштиану Роналду. По данным источника, «Ювентус» может отпустить звёздного форварда ближайшим летом бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость за счёт сохранения 86 миллионов евро.

Отмечается, что «Реал» может подписать Роналду только в том случае, если португалец согласится пойти на снижение заработной платы.

Напомним, Криштиану Роналду провёл в составе «Реала» девять успешных сезонов, прежде чем летом 2018 года перебраться в «Ювентус».

Будущее Криштиану Роналду стало активно обсуждаться в СМИ после вылета «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов.