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​Ремзи не сыграет до конца марта

14 Марта 2021, 14:44,

Аарон Ремзи не вошёл в список игроков «Ювентуса», которые могут сыграть в воскресенье против «Кальяри». Пресс-служба туринского клуба сообщила, что Ремзи испытывает проблемы с бедром.

Ремзи регулярно оказывается в лазарете «старой синьоры». В этом сезоне из-за проблем со здоровьем валлийский хавбек пропустил уже шестнадцать матчей.

Как сообщает Goal.com, восстановление Ремзи от повреждения займёт около двадцати дней. Это означает, что полузащитник не поможет «Ювентусу» в ближайших матчах, а также не сыграет за сборную Уэльса в мартовских стартовых играх отбора на чемпионат мира.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Аарон Ремзи
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