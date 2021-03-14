​Ремзи не сыграет до конца марта

Аарон Ремзи не вошёл в список игроков «Ювентуса», которые могут сыграть в воскресенье против «Кальяри». Пресс-служба туринского клуба сообщила, что Ремзи испытывает проблемы с бедром.

Ремзи регулярно оказывается в лазарете «старой синьоры». В этом сезоне из-за проблем со здоровьем валлийский хавбек пропустил уже шестнадцать матчей.

Как сообщает Goal.com, восстановление Ремзи от повреждения займёт около двадцати дней. Это означает, что полузащитник не поможет «Ювентусу» в ближайших матчах, а также не сыграет за сборную Уэльса в мартовских стартовых играх отбора на чемпионат мира.