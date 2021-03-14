Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

​Шевченко: «Приятно видеть, что «Милан» вернулся»

14 Марта 2021, 13:38,

Экс-игрок «Милана» Андрей Шевченко высказался по поводу выступлений команды в этом сезоне.

«Паоло Мальдини [директор «Милана»] отлично работает, как и все в клубе. У них есть хороший проект, и они едины. Я не сомневался, что результат будет. «Милан» должен сохранить свои амбиции.

Меня не удивила ни игра «Милана» в гостях у «Манчестер Юнайтед», ни положение «Милана» в Серии А. Команда кажется хорошо подготовленной.

Невозможно предсказать будущее, но «Милан» против «МЮ» играл с высоко поднятой головой. Их хвалили даже английские СМИ. Приятно видеть, что «Милан» вернулся», - сказал Шевченко La Gazzetta dello Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Андрей Шевченко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола