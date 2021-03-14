​Шевченко: «Приятно видеть, что «Милан» вернулся»

Экс-игрок «Милана» Андрей Шевченко высказался по поводу выступлений команды в этом сезоне.

«Паоло Мальдини [директор «Милана»] отлично работает, как и все в клубе. У них есть хороший проект, и они едины. Я не сомневался, что результат будет. «Милан» должен сохранить свои амбиции.

Меня не удивила ни игра «Милана» в гостях у «Манчестер Юнайтед», ни положение «Милана» в Серии А. Команда кажется хорошо подготовленной.

Невозможно предсказать будущее, но «Милан» против «МЮ» играл с высоко поднятой головой. Их хвалили даже английские СМИ. Приятно видеть, что «Милан» вернулся», - сказал Шевченко La Gazzetta dello Sport.