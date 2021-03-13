​«Рома» выступила против переноса матча «Ювентус» - «Наполи»

«Рома» выступила против очередного переноса матча чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи». Игра, которая не состоялась в начале октября, была назначена на семнадцатое марта, но по обоюдному согласию клубов была перенесена на седьмое апреля. Таким образом, «Наполи» будет всю неделю готовиться к гостевой игре против «Ромы», в то время как римлянам предстоит съездить на Украину на матч Лиги Европы против «Шахтёра».

«Мы просим разъяснить мотивацию переноса матча, потому что в настоящее время мы не видим адекватных мотивов, кроме как перестройка календаря в интересах «Наполи», с которым нам предстоит сыграть 21 марта», - приводит Football Italia текст письма «Ромы», направленного в офис Серии А.