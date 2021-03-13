Криштиану Роналду намерен сменить клубную прописку и ищет подходящий вариант. Как сообщает в Twitter журналист Танкреди Палмери, Роналду считает, что «Ювентус» не соответствует его уровню. Журналист ссылается на некий источник из окружения звёздного футболиста.

Напомним, в двух последних сезонах «Ювентус» завершал выступления в Лиге чемпионов уже на стадии 1/8 финала. Туринская команда вылетала от «Лиона» и «Порту», хотя считалась безоговорочным фаворитом в дуэлях с этими командами.

Криштиану Роналду в феврале отпраздновал свой тридцать шестой день рождения. Тем не менее, португалец ещё способен выступать на топ-уровне.