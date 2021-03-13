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​Роналду считает, что «Ювентус» не соответствует его уровню

13 Марта 2021, 21:40,

Криштиану Роналду намерен сменить клубную прописку и ищет подходящий вариант. Как сообщает в Twitter журналист Танкреди Палмери, Роналду считает, что «Ювентус» не соответствует его уровню. Журналист ссылается на некий источник из окружения звёздного футболиста.

Напомним, в двух последних сезонах «Ювентус» завершал выступления в Лиге чемпионов уже на стадии 1/8 финала. Туринская команда вылетала от «Лиона» и «Порту», хотя считалась безоговорочным фаворитом в дуэлях с этими командами.

Криштиану Роналду в феврале отпраздновал свой тридцать шестой день рождения. Тем не менее, португалец ещё способен выступать на топ-уровне.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (3)
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0
Артур Измаилов
13 Марта 2021, 22:22

Ну то что в составе Юве полно шлака - факт

2
3Tituli
13 Марта 2021, 21:50

Переходи в Барселону - хочу чтобы у Лёшки пердак взорвался.

0
SlavaZi
13 Марта 2021, 22:37

до Роналду юве играл в финалах, хреново, но в финалах.

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