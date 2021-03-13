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​Пирло отреагировал на слухи вокруг Роналду

13 Марта 2021, 17:33,

Ранний вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов стал поводом для новой мощной волны слухов по поводу будущего Криштиану Роналду. На эти слухи на пресс-конференции перед игрой против «Кальяри» отреагировал Андреа Пирло.

«Роналду разочарован, как и вся команда. Это нормально, что после нашего вылета ходят разные слухи. Роналду является самым обсуждаемым футболистом в мире, наряду с Лионелем Месси. Люди всегда говорят о Криштиану.

Стоит напомнить, что Роналду всегда был успешным. Он забил 90 голов в 100 матчах за «Ювентус» и всегда был важен. Он может не забить в одном матче, и это сразу порождает слухи», - сказал Пирло.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Андреа Пирло
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