​Пирло отреагировал на слухи вокруг Роналду

|
13 Марта 2021, 17:33,
|
|
Ранний вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов стал поводом для новой мощной волны слухов по поводу будущего Криштиану Роналду. На эти слухи на пресс-конференции перед игрой против «Кальяри» отреагировал Андреа Пирло.
«Роналду разочарован, как и вся команда. Это нормально, что после нашего вылета ходят разные слухи. Роналду является самым обсуждаемым футболистом в мире, наряду с Лионелем Месси. Люди всегда говорят о Криштиану.
Стоит напомнить, что Роналду всегда был успешным. Он забил 90 голов в 100 матчах за «Ювентус» и всегда был важен. Он может не забить в одном матче, и это сразу порождает слухи», - сказал Пирло.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Андреа Пирло