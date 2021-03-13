Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Экс-игрок «Фиорентины»: «Трансфер Кокорина - абсурд»

13 Марта 2021, 13:59,

Экс-игрок «Фиорентины» Франческо Грациани прокомментировал трансфер российского форварда Александра Кокорина. «Фиалки» купили 29-летнего футболиста у московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

«Клуб взял абсолютно неготового Кокорина. Это решение - абсурд. Он не успел набрать форму и получил травму. Можно ведь было побороться за Льоренте или Пёнтека. Неужели «Фиорентина» не могла добавить пару миллионов и подписать другого игрока?», - приводит слова Грациани Fiorentina News.

Кокорин пополнил ряды флорентийского клуба в январское трансферное окно. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2024-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Александр принял участие в трех поединках, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Франческо Грациани
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