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46% болельщиков «Реала» выступили против возвращения Роналду

13 Марта 2021, 12:38,

На днях в СМИ появилась информация о возможном возвращении португальского форварда Криштиану Роналду в мадридский «Реал». Туринский «Ювентус», за который выступает 36-летний бомбардир, намерен расстаться с игроком из-за высокой заработной платы.

В связи с этими слухами журналисты издания Diario AS провели опрос, целью которого было узнать, поддерживают ли болельщики мадридского гранда трансфер Роналду. В голосовании приняли участие порядка 80 тысяч респондентов. 54% фанатов поддержали идею возвращения Криштиану, а 46% проголосовали против.

Напомним, что нападающий выступал за «королевский» клуб с 2009-го по 2018-й год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Криштиану Роналду
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Комментарии (5)
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0
overkill666
13 Марта 2021, 14:40

да пора бы уже в маямский интор доигрывать.

0
andi
13 Марта 2021, 13:36

я тоже против он уже не нужен РЕАЛУ.

1
ARTUR
13 Марта 2021, 13:05

54 это не болельщики реала , а болельщики КР , я как то добавил себе в фейсбуке страничку Реала , как открою ФБ так сразу репа КР , спрашиваю где сейчас играет этот парень , отвечают в ЮВЕ , тогда какого хрена каждый день он в новостях Реала ??? как накинулись на меня )) хз откуда из китая , бангладеша , ни они знают про Реал , ни им интересно что в ЛА лиге , но зато они хотят видеть его везде , как и последние его 5 лет игры в Реале начинались новости не с Реала , а с КР , надеюсь второй раз Перес не наступит на те грабли ... я желаю КР всяческих успехов , но подальше вообще от ла лиги , не то что от Реала ))

0
CERG
13 Марта 2021, 13:40

Фанаты личности)

2
Alex1972
13 Марта 2021, 12:51

Пеналду : Мне плевать на них, главное это Я.... Хе-хе...

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