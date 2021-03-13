46% болельщиков «Реала» выступили против возвращения Роналду

На днях в СМИ появилась информация о возможном возвращении португальского форварда Криштиану Роналду в мадридский «Реал». Туринский «Ювентус», за который выступает 36-летний бомбардир, намерен расстаться с игроком из-за высокой заработной платы.

В связи с этими слухами журналисты издания Diario AS провели опрос, целью которого было узнать, поддерживают ли болельщики мадридского гранда трансфер Роналду. В голосовании приняли участие порядка 80 тысяч респондентов. 54% фанатов поддержали идею возвращения Криштиану, а 46% проголосовали против.

Напомним, что нападающий выступал за «королевский» клуб с 2009-го по 2018-й год.