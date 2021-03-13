Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Мората хочет задержаться в «Ювентусе»

13 Марта 2021, 11:21,

Испанский нападающий «Ювентуса» Альваро Мората принял решение относительно своего будущего, об этом рапортует Tuttosport.

Согласно информации источника, 28-летний футболист желает остаться в итальянском гранде, цвета которого защищает на правах аренды. Основные права на форварда принадлежат мадридскому «Атлетико».

Аренда Мораты в «старой синьоре» рассчитана до конца нынешнего сезона. Он играет за туринцев с сентября прошлого года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Альваро провел 20 поединков, отметившись семью забитыми мячами (один - с пенальти) и восемью результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Альваро Мората
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