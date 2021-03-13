Сандро назвал цель «Ювентуса» после провала в Лиге чемпионов

Защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро рассказал о цели своей команды после вылета из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала «старая синьора» уступила «Порту» (1:2, 3:2).

«Ювентус» нацелен на скудетто. Впереди еще много матчей, и мы должны постараться победить в каждом из них. Команда была расстроена вылетом из Лиги чемпионов. Проблема была в нашем неправильном подходе к противостоянию с «Порту», - приводит слова футболиста издание Football-Italia.

«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Андреа Пирло отстают от лидирующего «Интера» на десять очков.