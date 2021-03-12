Карсдорп получил новый контракт в «Роме»

Правый защитник «Ромы» Рик Карсдорп прошлый сезон провёл на родине в «Фейеноорде». После возвращения из «командировки» 26-летний футболист заиграл по-другому и в пятницу подписал новый контракт с «Ромой» до лета 2025 года. В текущем сезоне Карсдорп забил гол и оформил пять результативных передач в 23 матчах Серии А.

Бывший игрок сборной Голландии появился на «Стадио Олимпико» в 2017 году, перейдя из «Фейеноорда» за 16 млн евро.

- Я очень счастлив новому контракту. Благодарю подразделения клуба, которые были вовлечены в этот процесс, - заявил Карсдорп в интервью официальному сайту «волков».