Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Эриксен может пропустить матч с «Торино»

12 Марта 2021, 19:29,

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рискует пропустить воскресный матч чемпионата Италии против «Торино». Как сообщает Sky Sport Italia, в пятницу датский футболист тренировался отдельно от основной группы из-за воспаления в левом колене.

Возможная потеря Эриксена может стать проблемой для Антонио Конте на фоне отсутствия Артуро Видаля. Чилийский футболист в пятницу перенёс операцию из-за проблем с коленом и теперь пропустит около месяца.

Стоит отметить, что Кристиан Эриксен попадал в стартовый состав «Интера» в пяти из семи последних матчей в чемпионате.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Кристиан Эриксен
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола