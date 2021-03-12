​Эриксен может пропустить матч с «Торино»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рискует пропустить воскресный матч чемпионата Италии против «Торино». Как сообщает Sky Sport Italia, в пятницу датский футболист тренировался отдельно от основной группы из-за воспаления в левом колене.

Возможная потеря Эриксена может стать проблемой для Антонио Конте на фоне отсутствия Артуро Видаля. Чилийский футболист в пятницу перенёс операцию из-за проблем с коленом и теперь пропустит около месяца.

Стоит отметить, что Кристиан Эриксен попадал в стартовый состав «Интера» в пяти из семи последних матчей в чемпионате.