​Роналду хочет вернуться в «Реал», «Ювентус» готов отпустить звезду

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12 Марта 2021, 18:19,
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Всё новые и новые слухи появляются вокруг Криштиану Роналду. Издание AS пишет о том, что звёздный португальский форвард хочет вернуться в «Реал» и пристально следит за ситуацией в мадридском клубе. По данным источника, «Ювентус» готов отпустить звёздного Роналду в Мадрид, если «сливочные» будут заинтересованы в этой сделке.
В то же время испанский журналист Мельчор Руис написал в Twitter о том, что «Реал» в настоящий момент не рассматривает возможность подписать контракт с Роналду.
Криштиану Роналду провёл в «Реале» девять сезонов, прежде чем перебраться в «Ювентус» летом 2018 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Трансферы футбола - лето 2021
Да, сомнительно, скорее ПСЖ.