​Роналду хочет вернуться в «Реал», «Ювентус» готов отпустить звезду

Всё новые и новые слухи появляются вокруг Криштиану Роналду. Издание AS пишет о том, что звёздный португальский форвард хочет вернуться в «Реал» и пристально следит за ситуацией в мадридском клубе. По данным источника, «Ювентус» готов отпустить звёздного Роналду в Мадрид, если «сливочные» будут заинтересованы в этой сделке.

В то же время испанский журналист Мельчор Руис написал в Twitter о том, что «Реал» в настоящий момент не рассматривает возможность подписать контракт с Роналду.

Криштиану Роналду провёл в «Реале» девять сезонов, прежде чем перебраться в «Ювентус» летом 2018 года.