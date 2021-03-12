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​Роналду хочет вернуться в «Реал», «Ювентус» готов отпустить звезду

12 Марта 2021, 18:19,

Всё новые и новые слухи появляются вокруг Криштиану Роналду. Издание AS пишет о том, что звёздный португальский форвард хочет вернуться в «Реал» и пристально следит за ситуацией в мадридском клубе. По данным источника, «Ювентус» готов отпустить звёздного Роналду в Мадрид, если «сливочные» будут заинтересованы в этой сделке.

В то же время испанский журналист Мельчор Руис написал в Twitter о том, что «Реал» в настоящий момент не рассматривает возможность подписать контракт с Роналду.

Криштиану Роналду провёл в «Реале» девять сезонов, прежде чем перебраться в «Ювентус» летом 2018 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
12 Марта 2021, 18:27

Да, сомнительно, скорее ПСЖ.

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