​Кокорин пропустит субботний матч «Фиорентины»

Нападающий Александр Кокорин совершенно точно не сыграет за «Фиорентину» в субботнем поединке итальянского чемпионата против «Беневенто». Российского футболиста не оказалось в опубликованном пресс-службой клуба списке игроков, которые готовы выйти на футбольное поле в ближайшем поединке.

Александр Кокорин получил повреждение в недавнем поединке «фиалок» против «Ромы». После зимнего трансфера в итальянский клуб из «Спартака» Кокорин провёл на поле только 77 минут в трёх матчах. Голами или голевыми передачами на партнёров Александр отметиться не успел.

«Фиорентина» занимает четырнадцатое место в таблице итальянского чемпионата.