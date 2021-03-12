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​Зидану задали вопрос о возможном возвращении Роналду в «Реал»

12 Марта 2021, 16:16,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в пятницу провёл пресс-конференцию в преддверии матча чемпионата Испании против «Эльче». Француз получил вопрос по поводу слухов о возвращении в клуб Криштиану Роналду.

«Возможное возвращение Роналду в «Реал»? Вы знаете, что Криштиану значит для «Реала». Вы знаете, какую привязанность к Криштиану испытывают все в «Реале». То, что он творил здесь, было великолепно. Но сейчас он играет за «Ювентус», и у него там всё очень хорошо получается.

Я не могу комментировать все эти слухи. Могу лишь сказать, что Роналду является футболистом «Ювентуса», и мы должны это уважать», - высказался Зидан.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ювентус, Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
12 Марта 2021, 18:16

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