​Зидану задали вопрос о возможном возвращении Роналду в «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в пятницу провёл пресс-конференцию в преддверии матча чемпионата Испании против «Эльче». Француз получил вопрос по поводу слухов о возвращении в клуб Криштиану Роналду.

«Возможное возвращение Роналду в «Реал»? Вы знаете, что Криштиану значит для «Реала». Вы знаете, какую привязанность к Криштиану испытывают все в «Реале». То, что он творил здесь, было великолепно. Но сейчас он играет за «Ювентус», и у него там всё очень хорошо получается.

Я не могу комментировать все эти слухи. Могу лишь сказать, что Роналду является футболистом «Ювентуса», и мы должны это уважать», - высказался Зидан.