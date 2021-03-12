​В Италии назвали минимальную сумму, за которую «Ювентусу» нужно продать Роналду

Ранний вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов второй год подряд спровоцировал волну сообщений СМИ о возможном уходе из клуба Криштиану Роналду. Как сообщает Il Corriere dello Sport, в случае принятия решения о продаже звёздного португальца летом, «старой синьоре» нужно выручить за игрока как минимум 29 миллионов евро, чтобы избежать потери капитала.

Ранее итальянские СМИ сообщали о готовности «Ювентуса» продать Роналду за 60 миллионов евро. В нынешних экономических условиях туринскому клубу непросто обеспечивать дорогостоящий контракт Криштиану.

Напомним, чтя Криштиану Роналду проводит в «Ювентусе» вот уже третий сезон.