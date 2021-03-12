Мендеш обсуждает с «Реалом» возвращение Роналду

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12 Марта 2021, 09:59,
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36-летний португальский бомбардир Криштиану Роналду близок к уходу из туринского «Ювентуса» в летнее трансферное окно.
Как сообщает El Chiringuito в «Твиттере», футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего, ведет переговоры с мадридским «Реалом» о возвращении игрока. Криштиану выступал за испанский гранд с 2009-го по 2018-й год.
Ранее стало известно, что «старая синьора» может продать Роналду за 60 миллионов евро. Клуб готов расстаться с португальцем из-за высокой зарплаты.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 22 поединка, забил 20 голов (четыре - с пенальти) и сделал три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Жорже Мендеш
ай.. при всем уважении к криро поздно возвращаца.. да и клубу тяжело будет под него команду перестраивать в то время когда нужны реформы.. покупайте холана - мбапе но кришти оставьте уже в покое.. пущай в псж вместе с меци переходит.. вот там они зададут жару-на-пару.. )))
В одну реку дважды не войдешь....Особенно на старости лет...
Лучше Нистелроя или Роберто Карлоса верните
или Ивана Кампо)
рас уж на то пошло, то лучше Павона ))