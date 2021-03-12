Мендеш обсуждает с «Реалом» возвращение Роналду

36-летний португальский бомбардир Криштиану Роналду близок к уходу из туринского «Ювентуса» в летнее трансферное окно.

Как сообщает El Chiringuito в «Твиттере», футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего, ведет переговоры с мадридским «Реалом» о возвращении игрока. Криштиану выступал за испанский гранд с 2009-го по 2018-й год.

Ранее стало известно, что «старая синьора» может продать Роналду за 60 миллионов евро. Клуб готов расстаться с португальцем из-за высокой зарплаты.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 22 поединка, забил 20 голов (четыре - с пенальти) и сделал три результативные передачи.