Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Мендеш обсуждает с «Реалом» возвращение Роналду

12 Марта 2021, 09:59,

36-летний португальский бомбардир Криштиану Роналду близок к уходу из туринского «Ювентуса» в летнее трансферное окно.

Как сообщает El Chiringuito в «Твиттере», футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего, ведет переговоры с мадридским «Реалом» о возвращении игрока. Криштиану выступал за испанский гранд с 2009-го по 2018-й год.

Ранее стало известно, что «старая синьора» может продать Роналду за 60 миллионов евро. Клуб готов расстаться с португальцем из-за высокой зарплаты.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 22 поединка, забил 20 голов (четыре - с пенальти) и сделал три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Жорже Мендеш
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Комментарии (5)
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0
ингерман
12 Марта 2021, 12:52

ай.. при всем уважении к криро поздно возвращаца.. да и клубу тяжело будет под него команду перестраивать в то время когда нужны реформы.. покупайте холана - мбапе но кришти оставьте уже в покое.. пущай в псж вместе с меци переходит.. вот там они зададут жару-на-пару.. )))

1
Misha_diablo_football
12 Марта 2021, 12:37

В одну реку дважды не войдешь....Особенно на старости лет...

2
Артур Измаилов
12 Марта 2021, 10:58

Лучше Нистелроя или Роберто Карлоса верните

1
FORZAYOU
12 Марта 2021, 13:04

или Ивана Кампо)

0
Артур Измаилов
12 Марта 2021, 13:05

рас уж на то пошло, то лучше Павона ))

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