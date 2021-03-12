Дзанетти: «Интер» не может говорить о желании заполучить Месси»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти ответил на вопрос о потенциальном появлении в команде форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который летом 2021 года станет свободным агентом и может выбрать себе любой клуб.

- Мы не можем говорить о желании заполучить Месси, потому что он игрок «Барселоны», где провел всю свою футбольную карьеру. Я думаю, что он там останется. Мы же сфокусированы на тех игроках, которые есть в нашем распоряжении, - заявил Дзанетти ONTime Sports.

- Нам нужно смотреть на себя и следующих матчах. Пока всё для нас складывается хорошо, - добавил Дзанетти.

Напомним, что «Интер» имеет реальные шансы взять Скудетто в текущем сезоне.