Коронавирус отправил Маротту в больницу

Исполнительный директор «Интера» Беппе Маротта госпитализирован из-за коронавируса. Бывший руководитель «Сампдории» и «Ювентуса» узнал о положительном тесте на COVID-19 25 февраля, а несколько дней назад лег в больницу, сообщает газета Corriere della Sera. Маротта принял такое решение в качестве предосторожности по рекомендации шефа медицинской службы клуба Пьеро Вольпи. Издание также сообщает, что Маротта чувствует себя лучше.

Напомним, что в четверг стало известно о госпитализации коллеги Маротты из «Монцы» Адриано Галлиани.