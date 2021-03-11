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Коронавирус отправил Маротту в больницу

11 Марта 2021, 22:04,

Исполнительный директор «Интера» Беппе Маротта госпитализирован из-за коронавируса. Бывший руководитель «Сампдории» и «Ювентуса» узнал о положительном тесте на COVID-19 25 февраля, а несколько дней назад лег в больницу, сообщает газета Corriere della Sera. Маротта принял такое решение в качестве предосторожности по рекомендации шефа медицинской службы клуба Пьеро Вольпи. Издание также сообщает, что Маротта чувствует себя лучше.

Напомним, что в четверг стало известно о госпитализации коллеги Маротты из «Монцы» Адриано Галлиани.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Беппе Маротта
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