Коронавирус отправил Маротту в больницу

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11 Марта 2021, 22:04,
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Исполнительный директор «Интера» Беппе Маротта госпитализирован из-за коронавируса. Бывший руководитель «Сампдории» и «Ювентуса» узнал о положительном тесте на COVID-19 25 февраля, а несколько дней назад лег в больницу, сообщает газета Corriere della Sera. Маротта принял такое решение в качестве предосторожности по рекомендации шефа медицинской службы клуба Пьеро Вольпи. Издание также сообщает, что Маротта чувствует себя лучше.
Напомним, что в четверг стало известно о госпитализации коллеги Маротты из «Монцы» Адриано Галлиани.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Беппе Маротта