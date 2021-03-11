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Лукаку: «В Италии вышел на новый уровень благодаря диете»

11 Марта 2021, 21:39,

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку считает, что в Италии стал играть по-другому, полностью изменив подход к питанию.

- Придя в «Интер», мы проанализировали мое тело, и с тех пор многое изменилось, - заявил Лукаку в интервью с клубным диетологом на канале «Интера». - Из-за своего стиля игры мне нужно быть очень сильным с физической точкой зрения. Изменив диету, я начал чувствовать себя на поле гораздо лучше, имею более высокую стартовую и дистанционную скорость. Я всегда был мощным футболистом, но в Италии вышел на новый уровень. Я никогда не чувствовал себя таким сильным. Я вышел на новый уровень физически и ментально.

Лукаку перешел в «Интер» из «МЮ» в 2019 году.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку
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