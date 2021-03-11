​В Италии назвали сумму, за которую «Ювентус» может продать Роналду

После раннего вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов в прессе стало появляться много информации о возможном уходе из команды Криштиану Роналду. Связано это не столько с неудачным результатом, сколько с экономической ситуацией – «старой синьоре» в нынешних реалиях непросто оплачивать дорогой контракт звёздного португальца.

Как сообщает Sport Mediaset, туринский клуб может продать Роналду ближайшим летом за сумму в районе 60 миллионов евро.

Источник отмечает, что не так много клубов могут потянуть переход Роналду. В качестве претендентов на португальца называются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».