​В Италии назвали сумму, за которую «Ювентус» может продать Роналду

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11 Марта 2021, 19:28,
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После раннего вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов в прессе стало появляться много информации о возможном уходе из команды Криштиану Роналду. Связано это не столько с неудачным результатом, сколько с экономической ситуацией – «старой синьоре» в нынешних реалиях непросто оплачивать дорогой контракт звёздного португальца.
Как сообщает Sport Mediaset, туринский клуб может продать Роналду ближайшим летом за сумму в районе 60 миллионов евро.
Источник отмечает, что не так много клубов могут потянуть переход Роналду. В качестве претендентов на португальца называются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду