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​«Помой свой рот, прежде чем говорить»: Сестра Роналду ответила сотруднику «Порту»

11 Марта 2021, 18:31,

Сестра звёздного форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру ответила сотруднику «Порту» Фернандо Саулу. Последний обозвал Роналду «свиньёй» и даже оскорбил представителей семьи футболиста.

«Свинья – это ты. Помой свой рот, прежде чем говорить о человеке, который достиг того, чего тебе не достичь за тысячу жизней.

Я поддерживаю «Порту» в чемпионате и не хочу ассоциировать клуб с такими людьми, как ты. С зубами или без, я остаюсь скромной португалкой.

С нетерпением жду встречи с тобой лицом к лицу. Я, моя мать и братья, посмотрим, если ли у тебя зубы, и сможешь ли ты сказать всё это в лицо», - написала Катя в Instagram.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Порту, Катя Авейру
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Комментарии (3)
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0
Alex1972
11 Марта 2021, 19:18

И чего же он достиг??... От "великого" игрока до циркуля в стенке!!!... Да уж, "скромная" португалка.... Хе-хе...

0
PoliticExpert
11 Марта 2021, 19:09

Желательно помыть Доместосом)))

0
nebarsabarsenet
11 Марта 2021, 19:17

ёршиком через очко))))

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