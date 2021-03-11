​«Помой свой рот, прежде чем говорить»: Сестра Роналду ответила сотруднику «Порту»

Сестра звёздного форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру ответила сотруднику «Порту» Фернандо Саулу. Последний обозвал Роналду «свиньёй» и даже оскорбил представителей семьи футболиста.

«Свинья – это ты. Помой свой рот, прежде чем говорить о человеке, который достиг того, чего тебе не достичь за тысячу жизней.

Я поддерживаю «Порту» в чемпионате и не хочу ассоциировать клуб с такими людьми, как ты. С зубами или без, я остаюсь скромной португалкой.

С нетерпением жду встречи с тобой лицом к лицу. Я, моя мать и братья, посмотрим, если ли у тебя зубы, и сможешь ли ты сказать всё это в лицо», - написала Катя в Instagram.