​«Ювентус» проведёт переговоры с Роналду

Будущее Криштиану Роналду находится под вопросом после того, как «Ювентус» второй год подряд завершил выступления в Лиге чемпионов уже на стадии 1/8 финала.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что туринский клуб сядет за стол переговоров с Роналду. Предполагается, что звёздный португалец покинет команду за год до окончания контракта, то есть будущим летом.

В то же время Tuttosport дополняет информацию тем, что «Ювентус» планирует осуществить перестройку и омоложение состава в рамках проекта под руководством Андреа Пирло. Дорогостоящий контракт Роналду ограничивает возможности «старой синьоры» на рынке в условиях пандемии.