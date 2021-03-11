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​«Ювентус» проведёт переговоры с Роналду

11 Марта 2021, 15:02,

Будущее Криштиану Роналду находится под вопросом после того, как «Ювентус» второй год подряд завершил выступления в Лиге чемпионов уже на стадии 1/8 финала.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что туринский клуб сядет за стол переговоров с Роналду. Предполагается, что звёздный португалец покинет команду за год до окончания контракта, то есть будущим летом.

В то же время Tuttosport дополняет информацию тем, что «Ювентус» планирует осуществить перестройку и омоложение состава в рамках проекта под руководством Андреа Пирло. Дорогостоящий контракт Роналду ограничивает возможности «старой синьоры» на рынке в условиях пандемии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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