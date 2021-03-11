Экс-клуб Роналду хочет вернуть португальца

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11 Марта 2021, 12:19,
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Португальский форвард Криштиану Роналду может уйти из туринского «Ювентуса» по завершении нынешнего сезона. Ранее СМИ сообщали, что руководство клуба задумалось над продажей 36-летнего голеадора из-за высоких затрат на его оклад.
Согласно информации transfermarketweb, бомбардир может вернуться в чемпионат Испании. На игрока претендует мадридский «Реал», за который Роналду выступал с 2009-го по 2018-й год.
Действующее трудовое соглашение португальца со «старой синьорой» истекает летом 2022-го года.
«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Порту». В Серии А туринский клуб занимает лишь третье место, отставая от лидирующего «Интера» на десять баллов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Криштиану Роналду
забирайте )
Не надо было Пересу ссориться с Роналду - это вышло боком и игроку и клубу, ещё и Ювентус зацепило.