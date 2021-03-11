Экс-клуб Роналду хочет вернуть португальца

Португальский форвард Криштиану Роналду может уйти из туринского «Ювентуса» по завершении нынешнего сезона. Ранее СМИ сообщали, что руководство клуба задумалось над продажей 36-летнего голеадора из-за высоких затрат на его оклад.

Согласно информации transfermarketweb, бомбардир может вернуться в чемпионат Испании. На игрока претендует мадридский «Реал», за который Роналду выступал с 2009-го по 2018-й год.

Действующее трудовое соглашение португальца со «старой синьорой» истекает летом 2022-го года.

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Порту». В Серии А туринский клуб занимает лишь третье место, отставая от лидирующего «Интера» на десять баллов.