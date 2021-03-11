Массажист Кокорина: «Александр по таланту схож с Мбаппе»

Массажист Сергей Колесников, который сотрудничает с российским нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, провел параллель между своим клиентом и звездой мирового футбола Килианом Мбаппе, выступающим за «ПСЖ» и сборную Франции.

«У Кокорина быстрые ноги - это главный талант. Посмотрите, как играет Мбаппе. В беге Саша не так силен, ноги у него покороче. Но талант схожий. Кокорин сложен идеально!», - заявил массажист в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Напомним, что 29-летний россиянин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. Контракт между сторонами рассчитан на 3,5 года.

В текущем сезоне Александр провел 11 матчей в Серии А и РПЛ, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Мбаппе сыграл в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции 23 встречи, отметившись 18 забитыми мячами и шестью ассистами.