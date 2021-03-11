Массажист Кокорина: «Александр по таланту схож с Мбаппе»

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11 Марта 2021, 11:25,
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Массажист Сергей Колесников, который сотрудничает с российским нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, провел параллель между своим клиентом и звездой мирового футбола Килианом Мбаппе, выступающим за «ПСЖ» и сборную Франции.
«У Кокорина быстрые ноги - это главный талант. Посмотрите, как играет Мбаппе. В беге Саша не так силен, ноги у него покороче. Но талант схожий. Кокорин сложен идеально!», - заявил массажист в интервью изданию «Спорт-экспресс».
Напомним, что 29-летний россиянин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. Контракт между сторонами рассчитан на 3,5 года.
В текущем сезоне Александр провел 11 матчей в Серии А и РПЛ, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.
Мбаппе сыграл в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции 23 встречи, отметившись 18 забитыми мячами и шестью ассистами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Александр Кокорин, Килиан Мбаппе
серьезные новости на серьезном ресурсе, осталось еще спросить о таланте бабку кокорина, потом чувака, с которым он на зоне сидел. так же можно новость про брата жены дяди миранчука забабахать, будет очень интересно
Я бы на месте Мбаппе подал в суд за такое сравнение.
Неспроста Кокорин повсюду с собой массажиста возит, ох неспроста:)
Кроме ног - какие еще части тела Коко пленили этого массажиста?
наверное его пленила длина "ноги" раз он заговорил в таком русле....
Ай, шалун какой, домассажировался, что аж залюбовался и...возлюбил) Талантливого, аки Мбаппе, Кокошу - на подиум! Будет народ ногами прельщать))))