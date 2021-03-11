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Массажист Кокорина: «Александр по таланту схож с Мбаппе»

11 Марта 2021, 11:25,

Массажист Сергей Колесников, который сотрудничает с российским нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, провел параллель между своим клиентом и звездой мирового футбола Килианом Мбаппе, выступающим за «ПСЖ» и сборную Франции.

«У Кокорина быстрые ноги - это главный талант. Посмотрите, как играет Мбаппе. В беге Саша не так силен, ноги у него покороче. Но талант схожий. Кокорин сложен идеально!», - заявил массажист в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Напомним, что 29-летний россиянин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. Контракт между сторонами рассчитан на 3,5 года.

В текущем сезоне Александр провел 11 матчей в Серии А и РПЛ, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Мбаппе сыграл в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции 23 встречи, отметившись 18 забитыми мячами и шестью ассистами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин, Килиан Мбаппе
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Комментарии (6)
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0
mansur005
11 Марта 2021, 13:35

серьезные новости на серьезном ресурсе, осталось еще спросить о таланте бабку кокорина, потом чувака, с которым он на зоне сидел. так же можно новость про брата жены дяди миранчука забабахать, будет очень интересно

0
Super fanat
11 Марта 2021, 13:27

Я бы на месте Мбаппе подал в суд за такое сравнение.

0
Diman777
11 Марта 2021, 12:08

Неспроста Кокорин повсюду с собой массажиста возит, ох неспроста:)

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1
Манчестерский Иппатий
11 Марта 2021, 11:46

Кроме ног - какие еще части тела Коко пленили этого массажиста?

0
Misha_diablo_football
11 Марта 2021, 12:18

наверное его пленила длина "ноги" раз он заговорил в таком русле....

5
CELTIC FROST
11 Марта 2021, 11:40

Ай, шалун какой, домассажировался, что аж залюбовался и...возлюбил) Талантливого, аки Мбаппе, Кокошу - на подиум! Будет народ ногами прельщать))))

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