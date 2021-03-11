«Ювентус» решил продать Роналду

Португальский голеадор Криштиану Роналду может досрочно покинуть туринский «Ювентус», об этом информирует посредством «Твиттера» инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, руководство «старой синьоры» планирует расстаться с 36-летним нападающим в летнее трансферное окно. Итальянскому гранду тяжело тянуть высокую заработную плату Криштиану - 31 миллион евро в год. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2022-го года.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018-го года. В текущем сезоне Серии А португалец провел 22 матча и забил 20 голов.