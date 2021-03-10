Аморузо: «Никогда бы не поставил Роналду в стенку, он боится получить мячом по лицу»

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10 Марта 2021, 20:36,
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Бывший футболист «Ювентуса» Никола Аморузо раскритиковал нападающего туринского клуба Криштиану Роналду.
«Я бы никогда не поставил Роналду в стенку. Он заботится о своём имидже и боится получить мячом по лицу», - цитирует Аморузо Goal.
Напомним, что Роналду отвернулся, стоя в стенке, во время вчерашнего матча с «Порту» (3:2), мяч пролетел между ног португальскому нападающему и оказался в сетке. Этот гол стоил «Ювентусу» вылета из Лиги чемпионов.
36-летний Роналду сыграл тридцать два матча за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двадцать семь голов и отдал четыре голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Криштиану Роналду, Никола Аморузо
Бояться получить мячом по физиономии в футболе может только нарцисс... "Самый лучший" ты наш... Хе-хе...
Давай лучше про меську напиши чёнить интересное, его постоянно нагибают в последне время по-жёсткому...приятно ему или больно, ты же наверняка занешь..гы-гы...