Аморузо: «Никогда бы не поставил Роналду в стенку, он боится получить мячом по лицу»

Бывший футболист «Ювентуса» Никола Аморузо раскритиковал нападающего туринского клуба Криштиану Роналду.

«Я бы никогда не поставил Роналду в стенку. Он заботится о своём имидже и боится получить мячом по лицу», - цитирует Аморузо Goal.

Напомним, что Роналду отвернулся, стоя в стенке, во время вчерашнего матча с «Порту» (3:2), мяч пролетел между ног португальскому нападающему и оказался в сетке. Этот гол стоил «Ювентусу» вылета из Лиги чемпионов.

36-летний Роналду сыграл тридцать два матча за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двадцать семь голов и отдал четыре голевые передачи.