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Аморузо: «Никогда бы не поставил Роналду в стенку, он боится получить мячом по лицу»

10 Марта 2021, 20:36,

Бывший футболист «Ювентуса» Никола Аморузо раскритиковал нападающего туринского клуба Криштиану Роналду.

«Я бы никогда не поставил Роналду в стенку. Он заботится о своём имидже и боится получить мячом по лицу», - цитирует Аморузо Goal.

Напомним, что Роналду отвернулся, стоя в стенке, во время вчерашнего матча с «Порту» (3:2), мяч пролетел между ног португальскому нападающему и оказался в сетке. Этот гол стоил «Ювентусу» вылета из Лиги чемпионов.

36-летний Роналду сыграл тридцать два матча за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двадцать семь голов и отдал четыре голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Никола Аморузо
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Комментарии (2)
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0
Alex1972
10 Марта 2021, 20:52

Бояться получить мячом по физиономии в футболе может только нарцисс... "Самый лучший" ты наш... Хе-хе...

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PoliticExpert
10 Марта 2021, 21:02

Давай лучше про меську напиши чёнить интересное, его постоянно нагибают в последне время по-жёсткому...приятно ему или больно, ты же наверняка занешь..гы-гы...

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