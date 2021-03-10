​Экс-президент «Ювентуса»: «Клуб должен продать Роналду и уволить Паратичи»

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи высказался по поводу дел в клубе.

«Роналду был абсолютно ошибочным подписанием. Я сказал об этом в самый первый его день в «Ювентусе». Он великий чемпион, но он слишком дорогой. Ему платили по 1 миллиону евро за гол. Андреа Аньелли должен быть самокритичным – у него нет хороших сотрудников.

Недведа я знаю как великого чемпиона, но он не способен быть вице-президентом «Ювентуса». Им следует подумать о его роли в клубе. Недвед не был на последней пресс-конференции Аллегри, и мне это не понравилось. Знаю, что у них были проблемы в отношениях. Павел тогда сказал, что находится за границей, но на самом деле он был в Италии. У него нет стиля, свойственного «Ювентусу».

Клуб должен продать Роналду в конце сезона и уволить Паратичи. Возможно, Аньелли повысил его, чтобы впоследствии отстранить», - сказал Коболли Джильи Radio Punto Nuovo.