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​Экс-президент «Ювентуса»: «Клуб должен продать Роналду и уволить Паратичи»

10 Марта 2021, 19:48,

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи высказался по поводу дел в клубе.

«Роналду был абсолютно ошибочным подписанием. Я сказал об этом в самый первый его день в «Ювентусе». Он великий чемпион, но он слишком дорогой. Ему платили по 1 миллиону евро за гол. Андреа Аньелли должен быть самокритичным – у него нет хороших сотрудников.  

Недведа я знаю как великого чемпиона, но он не способен быть вице-президентом «Ювентуса». Им следует подумать о его роли в клубе. Недвед не был на последней пресс-конференции Аллегри, и мне это не понравилось. Знаю, что у них были проблемы в отношениях. Павел тогда сказал, что находится за границей, но на самом деле он был в Италии. У него нет стиля, свойственного «Ювентусу».

Клуб должен продать Роналду в конце сезона и уволить Паратичи. Возможно, Аньелли повысил его, чтобы впоследствии отстранить», - сказал Коболли Джильи Radio Punto Nuovo.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Павел Недвед, Андреа Аньелли, Фабио Паратичи, Джованни Кобольи Джильи
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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Марта 2021, 20:35

К сведению : Бартомеу до сих пор без работы.... Берите, Месси поспособствует.... Хе-хе..

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