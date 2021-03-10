Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​В «Фиорентине» рассказали о состоянии Кокорина

10 Марта 2021, 18:10,

В пресс-службе «Фиорентины» рассказали корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву о состоянии российского форварда Александра Кокорина, получившего травму в недавнем матче чемпионата Италии против «Ромы».

«Сегодня Александр работал на тренировке индивидуально. Динамика восстановления положительная, завтра по плану обследование, в ходе которого будет принято решение о возвращении в основную группу или продолжении работать по индивидуальной программе», - сообщили в пресс-службе «фиалок».

Александр Кокорин успел провести три матча за «Фиорентину» в чемпионате Италии. Результативными действиями россиянин не отмечался.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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