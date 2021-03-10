Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Пирло рассказал о разговоре с Аньелли после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов

10 Марта 2021, 16:41,

Во вторник вечером «Ювентус» огорчил своих фанатов. Команда Андреа Пирло обыграла «Порту» со счётом 3:2, но вылетела из Лиги чемпионов по правилу гостевых голов.

Столкнувшийся с давлением наставник «старой синьоры» Андреа Пирло рассказал о своём разговоре с президентом клуба Андреа Аньелли.

«Я разговаривал с Аньелли после игры. Мы говорили о будущем, и он сказал мне, что проект только начался.

Мы все разочарованы. Мы хотели пройти дальше, но я не думаю, что это конец цикла. Цикл только начался, и тот, кто станет его частью в будущем, будет гордиться им», - цитирует Пирло Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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Комментарии (7)
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0
overkill666
10 Марта 2021, 18:17

ничего катастрофического не произошло. команда растет, как и тренер. все приходит с опытом. сейчас еще есть возможность побороться в финале за КИ, ну и в сериале еще есть много неразыгранных очков. кто знает, может вся борьба еще впереди. жду с нетерпением следующий сезон, где у алленаторе Пирло будет предсезонка (!), будут трансферы под его видение футбола и время построить команду. уверен, что там будет совсем другой футбол. Forza Juve!

0
Alex1972
10 Марта 2021, 17:17

Да, это начало цикла... Менструального.... Хе-хе....

0
overkill666
10 Марта 2021, 18:18

ты это.. за прокладками сходи, или чем ты там обычно пользуешься.

0
FORZAYOU
10 Марта 2021, 17:13

Пенсионеров - на пенсию. Студентам - стипендию повысить. Ректора - можно оставить.

0
Sergo
10 Марта 2021, 16:48

Цикл должен начинаться без Роналду, без Буффона, без Кьеллини, без Бонуччи, без А.Сандро, без Данило, без Куадрадо, без Ремзи...

0
Bettega
10 Марта 2021, 17:00

а че так мало народу написал? проще сказать,кого оставить

1
Ibray
10 Марта 2021, 16:56

Ремзи не трогай, пожалуйста.

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