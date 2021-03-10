​Пирло рассказал о разговоре с Аньелли после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Во вторник вечером «Ювентус» огорчил своих фанатов. Команда Андреа Пирло обыграла «Порту» со счётом 3:2, но вылетела из Лиги чемпионов по правилу гостевых голов.

Столкнувшийся с давлением наставник «старой синьоры» Андреа Пирло рассказал о своём разговоре с президентом клуба Андреа Аньелли.

«Я разговаривал с Аньелли после игры. Мы говорили о будущем, и он сказал мне, что проект только начался.

Мы все разочарованы. Мы хотели пройти дальше, но я не думаю, что это конец цикла. Цикл только начался, и тот, кто станет его частью в будущем, будет гордиться им», - цитирует Пирло Football Italia.