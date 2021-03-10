​Сервис для взрослых предложил сотрудничество «Интеру»

Сервис для взрослых предложил сотрудничество итальянскому «Интеру», нуждающемуся во вливании средств от спонсоров. Как сообщает The Sun, сервис с контентом для взрослых предлагает «нерадзурри» контракт на сумму в 23 миллиона евро в год. При этом клуб рассчитывает заключить сделку, чтобы зарабатывать ежегодно 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что со следующего сезона название компании Pirelli пропадёт с футболок «Интера» после двадцати семи лет нахождения там. У миланского клуба будет другой титульный спонсор.

«Интер» лидирует в чемпионате Италии на текущий момент, опережая второй «Милан» на шесть зачётных баллов.