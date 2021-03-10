Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Сервис для взрослых предложил сотрудничество «Интеру»

10 Марта 2021, 16:36,

Сервис для взрослых предложил сотрудничество итальянскому «Интеру», нуждающемуся во вливании средств от спонсоров. Как сообщает The Sun, сервис с контентом для взрослых предлагает «нерадзурри» контракт на сумму в 23 миллиона евро в год. При этом клуб рассчитывает заключить сделку, чтобы зарабатывать ежегодно 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что со следующего сезона название компании Pirelli пропадёт с футболок «Интера» после двадцати семи лет нахождения там. У миланского клуба будет другой титульный спонсор.

«Интер» лидирует в чемпионате Италии на текущий момент, опережая второй «Милан» на шесть зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан
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