Спортдир «Ювентуса»: «Продление контракта с Роналду сейчас не в приоритете»

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10 Марта 2021, 11:50,
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Руководство туринского «Ювентуса» пока не задумывается о пролонгации сотрудничества с 36-летним португальским бомбардиром Криштиану Роналду. Об этом заявил спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи.
«У Криштиану еще год контракта, поэтому у нас есть время. Сейчас это не является для нас приоритетом», - приводит слова функционера Metro.
Роналду перешел в итальянский гранд летом 2018-го года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила 112 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Италии форвард сыграл 22 матча, забил 20 голов и сделал 3 результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Фабио Паратичи