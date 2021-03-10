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Спортдир «Ювентуса»: «Продление контракта с Роналду сейчас не в приоритете»

10 Марта 2021, 11:50,

Руководство туринского «Ювентуса» пока не задумывается о пролонгации сотрудничества с 36-летним португальским бомбардиром Криштиану Роналду. Об этом заявил спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи.

«У Криштиану еще год контракта, поэтому у нас есть время. Сейчас это не является для нас приоритетом», - приводит слова функционера Metro.

Роналду перешел в итальянский гранд летом 2018-го года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила 112 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии форвард сыграл 22 матча, забил 20 голов и сделал 3 результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Фабио Паратичи
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