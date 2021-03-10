Апелляционный суд Милана: Робиньо должен отсидеть 9 лет за изнасилование

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10 Марта 2021, 00:38,
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Апелляционный суд Милана подтвердил приговор экс-форварду сборной Бразилии Робиньо. Поигравший в «Милане» и «Реале» Робиньо в 2017 году был приговорен к девяти годам тюремного заключения за групповое изнасилование, которое произошло в Милане в 2013 году. Тогда футболист с другом Рикардо Фалько во время вечеринки в одном из заведений города надругались над девушкой, которая праздновала 23-й день рождения.
У Робиньо остается последний шанс на отмену приговора, сообщает La Repubblica. В течение 45 дней он может обратиться в кассационный суд.
В 2020 году Робиньо в третий раз перешел в «Сантос», но под давлением общественности и спонсоров клуб расторг контракт спустя шесть дней.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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