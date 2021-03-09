Пеллегрини получит новый контракт с «Ромой»

«Рома» продолжает работать над согласованием долгосрочных контрактов с ведущими игроками. На прошлой неделе было объявлено о новой сделке с центральным защитником Рохером Ибаньесом. В то же время правый защитник Рик Карсдорп получит новый контракт в ближайшие дни.

По данным Il Messaggero, после этого руководство «волков» переключит внимание на полузащитника Лоренцо Пеллегрини, контракт с которым рассчитан до лета 2022 года, а сам итальянец выражал готовность остаться в Риме. Стороны договорились обсудить подробности новой сделки по завершению сезона. Ожидается, что текущий уровень зарплаты в 2,5 млн евро за сезон будет увеличен.