Гамшик не исключает возвращения в «Наполи»

Словацкий полузащитник Марек Гамшик, подписавший контракт с «Гётеборгом», не исключает своего возвращения в «Наполи».

«Никогда не говори никогда, я не собираюсь закрывать для себя эту дверь, потому что провёл в «Наполи» большую часть своей карьеры. Этот клуб занимает особое место в моем сердце и является моим вторым домом. Но сейчас все мои мысли сконцентрированы на выступлениях за «Гётеборг». Посмотрим, что будет потом», - цитирует Гамшика Football Italia.

Напомним, что 33-летний словак выступал за «Наполи» с 2007 по 2019 год и добился с итальянским клубом наибольших успехов в своей карьере, а затем переехал в чемпионат Китае.