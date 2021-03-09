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Де Лихт: «В голове Буффону всё ещё 29 лет»

09 Марта 2021, 15:51,

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт высказался о голкипере туринского клуба Джанлуиджи Буффоне.

«Буффон мог бы быть моим отцом! Это забавно, потому что, когда я вижу его и то, как он себя ведёт, то у меня не возникает и мысли, что Джанлуиджи вдвое старше меня. В этом его сила и причина, по которой он всё ещё играет. В голове ему всё ещё 29 лет», - цитирует голландского защитника The Telegraph.

43-летний итальянский голкипер сыграл десять матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил пять голов и шесть встреч отстоял на ноль. Действующее соглашение Буффона с туринцами рассчитано до 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон, Маттайс де Лихт
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Комментарии (3)
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0
Alex1972
09 Марта 2021, 15:55

"Отец" очень хорошо научил тебя играть руками в штрафной....

1
Стэтхэм на минималках
09 Марта 2021, 16:41

А тебя видимо научил рот открывать, когда не надо

0
Alex1972
09 Марта 2021, 18:40

Чини унитазы, Афоня.... Хех....

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