Де Лихт: «В голове Буффону всё ещё 29 лет»

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт высказался о голкипере туринского клуба Джанлуиджи Буффоне.

«Буффон мог бы быть моим отцом! Это забавно, потому что, когда я вижу его и то, как он себя ведёт, то у меня не возникает и мысли, что Джанлуиджи вдвое старше меня. В этом его сила и причина, по которой он всё ещё играет. В голове ему всё ещё 29 лет», - цитирует голландского защитника The Telegraph.

43-летний итальянский голкипер сыграл десять матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил пять голов и шесть встреч отстоял на ноль. Действующее соглашение Буффона с туринцами рассчитано до 30 июня 2021 года.