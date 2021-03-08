«Манчестер Сити» следит за Локателли

Опорный полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли интересен сразу нескольким европейским топ-клубам.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, за 23-летним итальянцем пристально следит «Манчестер Сити», но переговоров между сторонами пока не было. Видеть Локателли у себя хотят и несколько итальянских клубов, но наибольшее желание проявляет «Ювентус», который может сделать предложение о покупке полузащитника уже в ближайшее время.

Локателли сыграл двадцать три матча за «Сассуоло» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Мануэля с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.