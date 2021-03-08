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«Манчестер Сити» следит за Локателли

08 Марта 2021, 16:36,

Опорный полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли интересен сразу нескольким европейским топ-клубам.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, за 23-летним итальянцем пристально следит «Манчестер Сити», но переговоров между сторонами пока не было. Видеть Локателли у себя хотят и несколько итальянских клубов, но наибольшее желание проявляет «Ювентус», который может сделать предложение о покупке полузащитника уже в ближайшее время.

Локателли сыграл двадцать три матча за «Сассуоло» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Мануэля с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Манчестер Сити, Мануэль Локателли
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