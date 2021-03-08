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Де Лихт и Кьеллини вернулись к тренировкам в общей группе

08 Марта 2021, 14:55,

Сразу два футболиста туринского «Ювентуса» вернулись к тренировкам в общей группе.

Как сообщает Football Italia, на сегодняшнем занятии были замечены защитники Маттайс де Лихт и Джорджо Кьеллини, которые совсем недавно восстановились от травм. Оба футболист пропускали встречу с «Лацио» (3:1).

Уже завтра, девятого марта, подопечным Андреа Пирло предстоит сыграть против «Порту» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась домашней победой португальского клуба со счётом 2:1. Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини, Маттайс де Лихт
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