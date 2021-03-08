У Гулама диагностирован разрыв крестообразной связки колена

Защитник «Наполи» Фаузи Гулам получил серьёзную травму в матче с «Болоньей».

Как сообщает Sky Italy, 30-летний футболист сборной Алжира прошёл медицинское обследование, у него был диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена.

Гулам сыграл семнадцать матчей за «Наполи» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом. Контракт Фаузи с «неаполитанцами» рассчитан до 30 декабря 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

После двадцати пяти туров «Наполи» занимает лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидера на двенадцать зачетных баллов.