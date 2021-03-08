У Гулама диагностирован разрыв крестообразной связки колена

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08 Марта 2021, 14:33,
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Защитник «Наполи» Фаузи Гулам получил серьёзную травму в матче с «Болоньей».
Как сообщает Sky Italy, 30-летний футболист сборной Алжира прошёл медицинское обследование, у него был диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена.
Гулам сыграл семнадцать матчей за «Наполи» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом. Контракт Фаузи с «неаполитанцами» рассчитан до 30 декабря 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.
После двадцати пяти туров «Наполи» занимает лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидера на двенадцать зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Наполи, Фаузи Гулам
Хороший защитник же... И это при кризисе Гаттузо. Здоровья!