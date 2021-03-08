Дель Пьеро: «Ювентус» должен идеально сыграть с «Порту», чтобы пройти дальше»

Легенда «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро прокомментировал победу туринцев над «Лацио» (3:1).

«Я не ожидал, что «Ювентус» так отреагирует на пропущенный гол, потому что команда испытывает проблемы с физикой в последние несколько недель.

Роналду начал матч со скамейки запасных? Пирло сделал умный ход. Туринцы начали встречу без шести игроков стартового состава. Футболисты отдохнули и теперь готовы ко встрече с «Порту».

«Ювентус» должен идеально сыграть против португальцев. Да, гол Кьезы всё изменил, но если «Порту» будет играть так же, как и в первом матче, то «бьянконери» будет нелегко», - цитирует итальянца Sky Sport Italia.