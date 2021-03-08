Ибрагимович готов продлить контракт с «Миланом»

Опытный шведский форвард Златан Ибрагимович, выступающий в составе «Милана», высказался относительно своего будущего в итальянском клубе.

«Ощущаю за собой ответственность, ведь являюсь лидером команды. Я в восторге от «Милана». Хочу помогать этой команде.

Останусь ли я тут на следующий сезон? Пока не знаю. Если руководство предложит продлить сотрудничество, то я готов», - передает слова 39-летнего нападающего издание Football-Italia.

Действующее трудовое соглашение Ибрагимовича с «россонери» рассчитано до лета текущего года. В этом сезоне Златан провел 14 поединков в Серии А, отметившись 14 забитыми мячами.