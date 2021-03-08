Ибрагимович готов продлить контракт с «Миланом»

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08 Марта 2021, 08:14,
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Опытный шведский форвард Златан Ибрагимович, выступающий в составе «Милана», высказался относительно своего будущего в итальянском клубе.
«Ощущаю за собой ответственность, ведь являюсь лидером команды. Я в восторге от «Милана». Хочу помогать этой команде.
Останусь ли я тут на следующий сезон? Пока не знаю. Если руководство предложит продлить сотрудничество, то я готов», - передает слова 39-летнего нападающего издание Football-Italia.
Действующее трудовое соглашение Ибрагимовича с «россонери» рассчитано до лета текущего года. В этом сезоне Златан провел 14 поединков в Серии А, отметившись 14 забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович