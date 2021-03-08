Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ибрагимович готов продлить контракт с «Миланом»

08 Марта 2021, 08:14,

Опытный шведский форвард Златан Ибрагимович, выступающий в составе «Милана», высказался относительно своего будущего в итальянском клубе.

«Ощущаю за собой ответственность, ведь являюсь лидером команды. Я в восторге от «Милана». Хочу помогать этой команде.

Останусь ли я тут на следующий сезон? Пока не знаю. Если руководство предложит продлить сотрудничество, то я готов», - передает слова 39-летнего нападающего издание Football-Italia.

Действующее трудовое соглашение Ибрагимовича с «россонери» рассчитано до лета текущего года. В этом сезоне Златан провел 14 поединков в Серии А, отметившись 14 забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола