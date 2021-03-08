Голы Инсинье позволили «Наполи» обыграть «Болонью»

«Наполи» ещё поборется за еврокубки. В матче 26-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» неаполитанцы уже на восьмой минуте открыли счет, Пётр Зелиньски пяткой отдал на партнера, и Лоренцо Инсинье забил мяч. Спустя час ВАР прервал празднование успеха Родриго Паласио, а вскоре восстановившийся после травмы Виктор Осимхен удвоил счет, а ближе к концу игры по голу забили Роберто Сориано и Инсинье.

«Наполи» победил (3:1) и продолжает бороться за еврокубковые места.