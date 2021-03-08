Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Голы Инсинье позволили «Наполи» обыграть «Болонью»

08 Марта 2021, 00:44,

«Наполи» ещё поборется за еврокубки. В матче 26-го тура чемпионата Италии  с «Болоньей» неаполитанцы уже на восьмой минуте открыли счет, Пётр Зелиньски пяткой отдал на партнера, и Лоренцо Инсинье забил мяч. Спустя час ВАР прервал празднование успеха Родриго Паласио, а вскоре восстановившийся после травмы Виктор Осимхен удвоил счет, а ближе к концу игры по голу забили Роберто Сориано и Инсинье.

«Наполи» победил (3:1) и продолжает бороться за еврокубковые места.

Протокол игры  
Наполи 3:1 Болонья
(1:0) Инсинье Лоренцо 8'    
(2:0) Осимхен Виктор 65'    
    73' Сориано Роберто (2:1)
(3:1) Инсинье Лоренцо 76'    
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир Кулибали Калиду   52' Гулам Фаузи   22' (Хюсай Эльсейд (   22') Фабиан Руис Демме Диего Политано Маттео Зелиньски Пётр   79' (Руй Мариу (   79'   85') Инсинье Лоренцо   79' (Элмас Эльиф (   79') Мертенс Дрис   53' (Осимхен Виктор (   53')
Запасные: Бакайоко Тьемуэ Контини Никита Чиоффи Антонио Мерет Алекс Манолас Костас Лоботка Станислав Максимович Никола
Скорупски Лукаш Де Сильвестри Лоренцо Данило Ларанжера Сумаоро Адама М'Байе Ибрахим   76' (Виньято Эмануэль (   76') Поли Андреа   58' (Домингес Николас (   58') Сванберг Маттиас   76' (Медель Гари (   76') Ольсен Андреас   76' (Орсолини Риккардо (   76') Сориано Роберто Сансоне Никола   65' (Барроу Муса (   65') Паласио Родриго
Запасные: Ювара Муса Бальдюрссон Андри-Фаннар Хайлоти Омар Антов Валентин Равалья Федерико Да Коста Жуниор
07 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Болонья, Лоренцо Инсинье
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