Голы Инсинье позволили «Наполи» обыграть «Болонью»

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08 Марта 2021, 00:44,
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«Наполи» ещё поборется за еврокубки. В матче 26-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» неаполитанцы уже на восьмой минуте открыли счет, Пётр Зелиньски пяткой отдал на партнера, и Лоренцо Инсинье забил мяч. Спустя час ВАР прервал празднование успеха Родриго Паласио, а вскоре восстановившийся после травмы Виктор Осимхен удвоил счет, а ближе к концу игры по голу забили Роберто Сориано и Инсинье.
«Наполи» победил (3:1) и продолжает бороться за еврокубковые места.
Протокол игры
|(1:0) Инсинье Лоренцо 8'
|(2:0) Осимхен Виктор 65'
|73' Сориано Роберто (2:1)
|(3:1) Инсинье Лоренцо 76'
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • Кулибали Калиду • 52'Гулам Фаузи 22' ( Хюсай Эльсейд ( 22') • Фабиан Руис • Демме Диего • Политано Маттео • Зелиньски Пётр 79' ( Руй Мариу ( 79' ) • 85'Инсинье Лоренцо 79' ( Элмас Эльиф ( 79') • Мертенс Дрис 53' ( Осимхен Виктор ( 53')
Запасные: Бакайоко Тьемуэ • Контини Никита • Чиоффи Антонио • Мерет Алекс • Манолас Костас • Лоботка Станислав • Максимович Никола
Скорупски Лукаш • Де Сильвестри Лоренцо • Данило Ларанжера • Сумаоро Адама • М'Байе Ибрахим 76' ( Виньято Эмануэль ( 76') • Поли Андреа 58' ( Домингес Николас ( 58') • Сванберг Маттиас 76' ( Медель Гари ( 76') • Ольсен Андреас 76' ( Орсолини Риккардо ( 76') • Сориано Роберто • Сансоне Никола 65' ( Барроу Муса ( 65') • Паласио Родриго
Запасные: Ювара Муса • Бальдюрссон Андри-Фаннар • Хайлоти Омар • Антов Валентин • Равалья Федерико • Да Коста Жуниор
07 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Болонья, Лоренцо Инсинье