Манчини – о победе над «Дженоа»: «Мы сыграли плохо»

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07 Марта 2021, 18:30,
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Защитник «Ромы» Джанлука Манчини прокомментировал победу над «Дженоа» (1:0).
«Было важно заработать три очка, но мы сыграли плохо. Мы могли пропустить в концовке, сложный матч, но было важно набрать три очка.
Да, мы все понимаем, что нам не хватает чего-то, чтобы обыгрывать большие клубы, но это очень сложно. Мы должны стать лучше и пройти в Лигу чемпионов», - цитирует Манчини DAZN.
«Рома» набрала пятьдесят очков в двадцати шести матчах и расположилась на четвертом месте в чемпионате Италии. Отставание от лидирующего «Интера» составляет девять очков, при этом миланский клуб имеет игру в запасе.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рома, Дженоа, Джанлука Манчини