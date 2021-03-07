Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Манчини – о победе над «Дженоа»: «Мы сыграли плохо»

07 Марта 2021, 18:30,

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини прокомментировал победу над «Дженоа» (1:0).

«Было важно заработать три очка, но мы сыграли плохо. Мы могли пропустить в концовке, сложный матч, но было важно набрать три очка.

Да, мы все понимаем, что нам не хватает чего-то, чтобы обыгрывать большие клубы, но это очень сложно. Мы должны стать лучше и пройти в Лигу чемпионов», - цитирует Манчини DAZN.

«Рома» набрала пятьдесят очков в двадцати шести матчах и расположилась на четвертом месте в чемпионате Италии. Отставание от лидирующего «Интера» составляет девять очков, при этом миланский клуб имеет игру в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Дженоа, Джанлука Манчини
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