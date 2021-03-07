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Смоллинг: «Скоро буду давать интервью на итальянском»

07 Марта 2021, 17:47,

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг поделился эмоциями после возвращения на поле в матче с «Дженоа» (1:0).

«Я чувствовал себя хорошо, мне не хватало духа игры. Когда вы восстанавливаетесь продолжительное время от травмы или просто тренируетесь всю неделю, то вам хочется играть. Это была сложная победа над «Дженоа», но я рад, что всё получилось.

Буду ли я давать интервью на итальянском? Да, это произойдёт уже очень скоро. Мне нужно немного подтянуть язык, но я готовлюсь к этому», - цитирует Смоллинга DAZN.

31-летний англичанин сыграл семнадцать матчей за «Рому» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Крис Смоллинг
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