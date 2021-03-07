Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Фонсека: «Мы показали далеко не самую лучшую игру»

07 Марта 2021, 17:26,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Дженоа» (1:0).

«Мы показали далеко не самую лучшую игру. У нас было не так много моментов, как и у «Дженоа», поэтому я думаю, что сегодня мы сыграли не на свой максимум.

Мы играли медленно, двигали мяч слишком предсказуемо. Соперник оборонялся довольно-таки глубоко, но мы всё равно должны создавать больше моментов.

Сейчас нам нужно поработать над матчами против больших команд. Надеюсь, что мы сможем финишировать в четвёрке лучших, поэтому нельзя больше ошибаться», - цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.

Сегодняшняя победа позволила «Роме» подняться на промежуточное четвертое место в Серии А.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Паулу Фонсека
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