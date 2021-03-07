Фонсека: «Мы показали далеко не самую лучшую игру»

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07 Марта 2021, 17:26,
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Дженоа» (1:0).
«Мы показали далеко не самую лучшую игру. У нас было не так много моментов, как и у «Дженоа», поэтому я думаю, что сегодня мы сыграли не на свой максимум.
Мы играли медленно, двигали мяч слишком предсказуемо. Соперник оборонялся довольно-таки глубоко, но мы всё равно должны создавать больше моментов.
Сейчас нам нужно поработать над матчами против больших команд. Надеюсь, что мы сможем финишировать в четвёрке лучших, поэтому нельзя больше ошибаться», - цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.
Сегодняшняя победа позволила «Роме» подняться на промежуточное четвертое место в Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рома, Паулу Фонсека