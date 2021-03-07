Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Рома» едва не упустила победу над «Дженоа»

07 Марта 2021, 16:37,

В 26-м туре Серии А «Рома» играла с «Дженоа», середняком турнира. «Волки» были острее впереди и в середине первого тайма повели в счете, Джанлука Манчини замкнул навес без шансов для голкипера. Педро красивым ударом мог удваивать перевес римлян, но Федерико Маркетти был шикарен. Момент Гонсало Вильяра не стал голевым только из-за рикошета от защитника - штанга. В концовке Джанлука Скамачча имел шанс сравнять счет после скидки Элдора Шомуродова, но минимально не попал.

1:0, «Рома» снова в зоне Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Рома 1:0 Дженоа
(1:0) Манчини Джанлука 24'    
Пау Лопес Манчини Джанлука   65' Смоллинг Крис Кристанте Бриан Карсдорп Рик Диавара Амаду   60' (Мхитарян Генрих (   60') Пеллегрини Лоренцо Перес Бруно   86' (Фасио Федерико (   86') Педро Родригес   74' (Перес Карлес (   74') Эль-Шаарави Стефан   60' (Вильяр Гонсало (   60') Майораль Борха   86' (Спинаццола Леонардо (   86')
Запасные: Bryan Reynolds Пасторе Хавьер Сантон Давиде Фузато Даниэл Миранте Антонио
Маркетти Федерико Мазиелло Андреа   42' Радованович Иван Кришито Доменико   84' Гильоне Паоло   46' (Шомуродов Элдор (   46') Зайц Миха   78' (Мелегони Филиппо (   78') Бадель Милан Стротман Кевин   64'   76' (Скамачча Джанлука (   76') Дзаппакоста Давиде Пьяца Марко   46' (Кассата Франческо (   46') Дестро Маттиа   45'
Запасные: Палеари Альберто Сапата Кристиан Циборра Леннарт Ровелла Николо Гольданига Эдоардо Онгене Жером Бехрами Валон Зима Лукаш
07 марта. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Дженоа
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