«Рома» едва не упустила победу над «Дженоа»

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07 Марта 2021, 16:37,
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В 26-м туре Серии А «Рома» играла с «Дженоа», середняком турнира. «Волки» были острее впереди и в середине первого тайма повели в счете, Джанлука Манчини замкнул навес без шансов для голкипера. Педро красивым ударом мог удваивать перевес римлян, но Федерико Маркетти был шикарен. Момент Гонсало Вильяра не стал голевым только из-за рикошета от защитника - штанга. В концовке Джанлука Скамачча имел шанс сравнять счет после скидки Элдора Шомуродова, но минимально не попал.
1:0, «Рома» снова в зоне Лиги чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Манчини Джанлука 24'
Пау Лопес • Манчини Джанлука • 65'Смоллинг Крис • Кристанте Бриан • Карсдорп Рик • Диавара Амаду 60' ( Мхитарян Генрих ( 60') • Пеллегрини Лоренцо • Перес Бруно 86' ( Фасио Федерико ( 86') • Педро Родригес 74' ( Перес Карлес ( 74') • Эль-Шаарави Стефан 60' ( Вильяр Гонсало ( 60') • Майораль Борха 86' ( Спинаццола Леонардо ( 86')
Запасные: Bryan Reynolds • Пасторе Хавьер • Сантон Давиде • Фузато Даниэл • Миранте Антонио
Маркетти Федерико • Мазиелло Андреа • 42'Радованович Иван • Кришито Доменико • 84'Гильоне Паоло 46' ( Шомуродов Элдор ( 46') • Зайц Миха 78' ( Мелегони Филиппо ( 78') • Бадель Милан • Стротман Кевин 64' 76' ( Скамачча Джанлука ( 76') • Дзаппакоста Давиде • Пьяца Марко 46' ( Кассата Франческо ( 46') • Дестро Маттиа 45'
Запасные: Палеари Альберто • Сапата Кристиан • Циборра Леннарт • Ровелла Николо • Гольданига Эдоардо • Онгене Жером • Бехрами Валон • Зима Лукаш
07 марта. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Дженоа