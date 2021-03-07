«Рома» едва не упустила победу над «Дженоа»

В 26-м туре Серии А «Рома» играла с «Дженоа», середняком турнира. «Волки» были острее впереди и в середине первого тайма повели в счете, Джанлука Манчини замкнул навес без шансов для голкипера. Педро красивым ударом мог удваивать перевес римлян, но Федерико Маркетти был шикарен. Момент Гонсало Вильяра не стал голевым только из-за рикошета от защитника - штанга. В концовке Джанлука Скамачча имел шанс сравнять счет после скидки Элдора Шомуродова, но минимально не попал.

1:0, «Рома» снова в зоне Лиги чемпионов.